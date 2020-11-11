"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanlığı bahçesine fidan dikildi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal, Faruk Kaymakcı ve Yavuz Selim Kıran, "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanlığı bahçesine 11 fidan dikti.

Bakanlık bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bakan Yardımcıları ile Bakanlık çalışanları katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran, yaptığı konuşmada, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan ağaçlandırma seferberliğinin tüm dünyada uluslararası örgütler tarafından takdir edildiğini söyledi.

Bakanlık bahçesinin özellikle yaz aylarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da sıkça kullanıldığını kaydeden Kıran, "Hem Sayın Bakanımızın da çalışmalarında sık kullanmasıyla görünür hale gelen bahçemizi yeni ağaçlarla güzelleştirmek hem de dünyanın dört tarafında temsilciliklerimizin bahçesini yeni ağaçlarla süslemek bugün eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bir faaliyet oldu." diye konuştu.

Bugün 4'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yaparak katılacağı 25 ülkede ortak ağaç dikme etkinlikleri düzenleneceğini söyleyen Kıran, "Geçen yıl başlayan, bugün küresel bir seferberliğe dönüşen bu milli ağaçlandırma seferberliğine bütün dünya katıldı. Dünyanın katıldığı bu seferberliğe öncülük etmekten onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

"Bizler kıyamet kopsa dahi 'Elinizde bir fidan varsa onu dikin' diye emreden bir inancın mensuplarıyız." diyen Kıran, fidan dikmenin ve doğaya saygının hem insani hem de inanç gereği önemli bir vazife olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Bakü'den canlı bağlantıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirak edeceği fidan dikme etkinliğine katılacağını belirten Kıran, "Bu, Dağlık Karabağ meselesinde elde edilen zaferin taçlandırılması bakımından ayrıca önemli ve anlamlı." ifadesini kullandı.

Bakanlık bahçesinde, hayatını kaybeden Bakanlık mensupları için ağaç dikilen bölüme geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuzhan Kılınç için de çam ağacı dikileceğini söyleyen Kıran, "Bugün bu seferberlik vesilesiyle geçen yıl elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız Oğuzhan Kılınç adına da bir ağaç dikeceğiz ve onun aziz hatırasını da bakanlık olarak ilelebet yaşatacağız." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcıları, Bakanlık çalışanları ve Kılınç'ın eşi Nilüfer Geçgel fidan dikimini gerçekleştirdi.



