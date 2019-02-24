GEKA, mali destek programları bilgilendirme toplantılarının ikincisine Denizli’de devam edecek

Güney Ege Kalkınma Ajansı,18 Şubat 2019 tarihinde ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim adlı iki Mali Destek Programından oluşan Proje Teklif Çağrısı’nı tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenleyeceği toplantıların 2’ncisini Denizli’de 26 Şubat 2019 tarihinde yapacak.

Denizli Ticaret Odası Toplantı salonunda 26 Şubat 2019 Salı günü saat 10:30’da başlayacak toplantıya; GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve GEKA çalışanları katılım sağlayacak olup programlar hakkında potansiyel başvuru sahiplerine detaylı bilgiler verilecek.

Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan 2019 yılı Proje Teklif Çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen Denizli’deki KOBİ statüsündeki işletmelerin yetkilileri 26 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek toplantıya katılabilirler. Bilgilendirme toplantıları kapsamında, GEKA uzmanları tarafından potansiyel proje adaylarına programların bütçesi ve içeriği, başvuru koşulları, örnek proje konuları ve proje başvurusunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgilendirme yapılırken katılımcıların soruları da cevaplandırılacak.

Muğla merkezde de 28 Şubat 2019 tarihinde yapılacak toplantının ardından Aydın, Denizli ve Muğla’nın ilçelerinde bilgilendirme toplantıları ilerleyen tarihlerde devam edecek. Bilgilendirme toplantılarının Denizli ili kısmında Mart ayı boyunca sırayla Tavas, Kale, Serinhisar, Çivril, Çal, Honaz, Buldan, Sarayköy, Çameli, Acıpayam ve Çardak ilçelerinde toplantılar devam edecek. İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek toplantıların tarih ve yerleriyle ilgili bilgilere ulaşmak isteyen potansiyel başvuru adayları Ajansın geka.gov.tr internet adresini, facebook ve twitter gibi sosyal medya mecraları ile yerel basını takip edebilirler.

Ajanstan yapılan açıklamada toplam 30 milyon bütçeli GEKA 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarına proje sunmak isteyen tüm paydaşların bilgilendirme toplantılarına davet edildiği belirtildi. Bunun yanında projelerin sistemde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimlerinin de Ajans tarafından verileceği ifade edildi.