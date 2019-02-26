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GEKA, mali desteği Muğla’da anlatacak

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim adlı iki Mali Destek Programından oluşan Proje Teklif Çağrısı’nı tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenlediği toplantıların 3’üncüsünü Muğla’da 28 Şubat 2019 tarihinde yapacak.

26 Şubat 2019 Salı 11:52
GEKA, mali desteği Muğla’da anlatacak

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim adlı iki Mali Destek Programından oluşan Proje Teklif Çağrısı’nı tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenlediği toplantıların 3’üncüsünü Muğla’da 28 Şubat 2019 tarihinde yapacak.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 10:30’da başlayacak toplantıya; GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve GEKA çalışanları katılım sağlayacak olup programlar hakkında potansiyel başvuru sahiplerine detaylı bilgiler verilecek.


Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan 2019 yılı Proje Teklif Çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen Muğla’daki KOBİ statüsündeki işletmelerin yetkilileri 28 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıya katılabilirler. Bilgilendirme toplantıları kapsamında, GEKA uzmanları tarafından potansiyel proje adaylarına programların bütçesi ve içeriği, başvuru koşulları, örnek proje konuları ve proje başvurusunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgilendirme yapılırken katılımcıların soruları da cevaplandırılacak.


GEKA’nın faaliyet alanındaki Aydın, Denizli ve Muğla il merkezlerindeki toplantıların ardından bilgilendirme toplantıları her üç ilin ilçelerinde devam edecek. Bilgilendirme toplantılarının Muğla ili kısmında Mart ayı boyunca sırayla Köyceğiz, Ortaca, Yatağan, Kavaklıdere, Seydikemer, Fethiye, Datça, Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde bilgilendirmeler devam edecek. İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek toplantıların tarih ve yerleriyle ilgili bilgilere ulaşmak isteyen potansiyel başvuru adayları ajansın geka.gov.tr internet adresini, facebook ve twitter vb. sosyal medya mecraları ile yerel basını takip edebilirler.


Ajanstan yapılan açıklamada toplam 30 milyon bütçeli GEKA 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarına proje sunmak isteyen tüm paydaşların bilgilendirme toplantılarına davet edildiği belirtildi. Bunun yanında projelerin sistemde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimlerinin de ajans tarafından verileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:52
  1. doğa

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