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GEKA, güçlü sanayi ve temiz üretim mali destek programlarını ilan etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı, ‘Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek’ programlarından oluşan proje teklif çağrısını ilan etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
GEKA, güçlü sanayi ve temiz üretim mali destek programlarını ilan etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı, ‘Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek’ programlarından oluşan proje teklif çağrısını ilan etti.


Kar amacı güden işletmelere yönelik, ‘Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek’ programlarından oluşan proje teklif çağrısında, toplam 30 milyon TL’lik bir kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.


Kar amacı güden işletmelere yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli, ‘Güçlü Sanayi Mali Destek’ programında Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken bu programa Bölgedeki KOBİ’ler başvuru yapabilecek. Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 750 bin TL destek sağlanacak.



Temiz üretime 5 milyonluk bütçe


Yine KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu kar amacı güden işletmelere yönelik, ‘Temiz Üretim Mali Destek’ programında ise; 5 milyon TL’lik bir bütçe temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılacak. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi programın öncelikleri olacak. Bu program kapsamında; projelere GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.


GEKA, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek mali destek programlarıyla ilgili bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Aydın, Denizli, Muğla il ve ilçe merkezlerinde 25 Şubat 2019 tarihinden itibarenbilgilendirme toplantıları başlayacak. İl ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilecek toplantılarla ilgili takvime geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.


“2019 Yılı Mali Destek Programları” hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı Ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve Ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebiliyor.


Proje teklifi başvurularının 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYSPFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sistemden taahhütname alınarak son teslim tarihi olan 13 Mayıs 2019 saat 18:00’dan önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
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