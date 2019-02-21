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GEKA, 2019 yılı mali destek programlarının bilgilendirme toplantıları Aydın’da başlıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı,18 Şubat 2019 tarihinde ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenleyeceği toplantılara 25 Şubat 2019 tarihinde Aydın’da başlayacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:03
GEKA, 2019 yılı mali destek programlarının bilgilendirme toplantıları Aydın’da başlıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı,18 Şubat 2019 tarihinde ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenleyeceği toplantılara 25 Şubat 2019 tarihinde Aydın’da başlayacak.


Aydın Ticaret Odası toplantı salonunda saat 10:30’da başlayacak toplantıya GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve GEKA çalışanları katılım sağlayacak olup programlar hakkında potansiyel başvuru sahiplerine detaylı bilgiler verilecek.



Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan 2019 yılı Proje Teklif Çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen Aydın’daki KOBİ statüsündeki işletmelerin yetkilileri 25 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıya katılabilirler. Bilgilendirme toplantıları kapsamında, GEKA uzmanları tarafından potansiyel proje adaylarına programların bütçesi ve içeriği, başvuru koşulları, örnek proje konuları ve proje başvurusunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgilendirme yapılırken katılımcıların soruları da cevaplandırılacak.



Aydın merkezde gerçekleştirilecek ilk toplantının ardından Aydın, Denizli ve Muğla il merkezlerinde ve ilçelerinde bilgilendirme toplantıları ilerleyen tarihlerde devam edecek.


Bilgilendirme toplantılarının Aydın ili kısmında Mart ayı boyunca sırayla Nazilli, Karacasu, Köşk, Çine, Kuyucak, Didim, Söke, Kuşadası, Germencik ilçelerinde toplantılar devam edecek. İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek toplantıların tarih ve yerleriyle ilgili bilgilere ulaşmak isteyen potansiyel başvuru adayları Ajansın geka.gov.tr internet adresini, facebook ve twitter vb. sosyal medya mecraları ile yerel basını takip edebilirler.



Ajanstan yapılan açıklamada Toplam 30 milyon bütçeli GEKA 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarına proje sunmak isteyen tüm paydaşların bilgilendirme toplantılarına davet edildiği belirtildi. Bunun yanında projelerin sistemde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimlerinin de Ajans tarafından verileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:03
  1. doğa

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