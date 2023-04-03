Gedson, Fenerbahçe galibiyetini Amedsporlu isimle kutladı!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, galibiyeti Amedsporlu yönetici Ömer Elaldı ile kutladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Fenerbahçe deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılarak tarih yazdı.
Takımın tüm oyuncuları galibiyeti kutlamak için çeşitli yerleri tercih ederken Gedson Fernandes de 2. Lig ekibi Amedspor'un yöneticisi Ömer Elaldı ile buluştu ve galibiyeti kutladı.
Galatasaraylı olduğu bilinen Elaldı ile Portekizli oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemden beri arkadaş olduğu öğrenildi.