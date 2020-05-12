  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gediz Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi’nde karantina kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:53:26 -
Gediz Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi’nde karantina kaldırıldı.


Gediz’de korona virüs tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi’nde 12 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina uygulamasına son verildiği bildirildi. 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Beldede, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina uygulaması kaldırıldı. Yapılan açıklamada "İlçemiz Yenikent beldemiz Gölcük ve Yenikent mahallelerinde, 21 Nisan 2020 tarihinde 2020/21 sayılı karar ile karantina altına alındı. Karantina süresi titizlikle uygulandı. 12 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Yenikent beldesinde uygulanan karantina kaldırıldı" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı