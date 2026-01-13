Gediz Havzası’nda 3 günde 122 tesis denetlendi 16,5 milyon TL ceza uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5-8 Ocak arasında Gediz Havzası’nda 2’si mobil, 11 çevre laboratuvarı ve 50 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bakanlık merkezinden gönderilen ekiplerin de yer aldığı denetimlerde İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya’da Gediz Nehri’ne doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 122 işletmeye ani denetimler yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 97 atık su numunesi alındı.

11 BELEDİYE, OSB VE SANAYİ TESİSİNE TOPLAM 16 MİLYON 573 BİN 463 TL CEZA

Aynı zamanda Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de teknolojik yöntemlerle uzaktan numuneler alındı. Gediz Havzası’nda kurulu kapasitesi günde 5 bin metreküp ve üzerinde olan 21 atık su arıtma tesisi de bu şekilde denetlendi. Sonuçlanan numune analizlerine göre mevzuata aykırı değerlerde atık su deşarjı yaptıkları tespit edilen 11 belediye, OSB ve sanayi tesisine Çevre Kanunu’na istinaden toplam 16 milyon 573 bin 463 TL ceza uygulandı. İdari ve adli süreç başlatıldı. Diğer numunelerin analizleri ise devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

GEÇEN YIL GEDİZ HAVZASI’NDA 2 BİN 140 DENETİM YAPILDI

2025 yılında ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştiren Bakanlık, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uyguladı, 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verdi. Sadece Gediz Havzası’nda ise 2025 yılında 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. 183 tesise 211 milyon 145 bin 657 TL ceza uygulandı, 22 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi.