Gedik Piliç'ten dijital dönüşüm hamlesi

1968 yılında kurulan ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 115. sırada yer alan Gedik Piliç, dijital dönüşüm yatırımlarına bir yenisini ekledi. Türkiye’nin önde gelen entegre beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, kurumsal süreçlerini daha etkin, izlenebilir ve entegre bir yapıya taşımak amacıyla Canias ERP’yi tercih etti. Gedik Piliç, yeni dijital altyapısıyla operasyonel verimliliğini daha da artırmayı hedefliyor. Şirket, Canias ERP ile üretimden tedarik zincirine, stok yönetiminden finansal süreçlere kadar farklı operasyonlarını tek bir dijital çatı altında birleştirecek.

GEDİK PİLİÇ’İN TÜM SÜREÇLERİ TEK DİJİTAL ÇATIDA BULUŞACAK

Projenin başlangıcı kapsamında gerçekleştirilen kick-off toplantısıyla birlikte dijital dönüşüm çalışmalarına start verildi. Proje kapsamında Canias ERP’nin sunduğu entegre süreç yönetimi altyapısının, Gedik Piliç’in geniş üretim ve operasyon ağına uyarlanması planlanıyor.

Özellikle gıda sektöründe büyük önem taşıyan ürün ve üretim süreçlerinin uçtan uca izlenebilirliği, projenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Canias ERP’nin güçlü izlenebilirlik ve süreç yönetimi kabiliyetleri sayesinde Gedik Piliç’in üretim operasyonlarının daha etkin şekilde takip edilmesi, süreçler arasındaki veri akışının güçlendirilmesi ve karar alma mekanizmalarının daha sağlıklı verilerle desteklenmesi hedefleniyor.

Gedik Piliç’in dijital dönüşüm yatırımı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet hedeflerinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Canias ERP ile oluşturulacak entegre dijital altyapının, şirketin mevcut operasyonel gücünü teknolojiyle desteklemesi ve gelecekteki büyüme hedeflerine uyum sağlayabilecek esnek bir yapı sunması amaçlanıyor.

Dijital dönüşüm projesiyle birlikte Gedik Piliç’in üretimden yönetime kadar uzanan süreçlerinde standartlaşma ve entegrasyon sağlanırken, operasyonel verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması hedefleniyor. Böylece şirket, sahip olduğu güçlü üretim kapasitesi ve ihracat ağına teknolojik altyapısını da ekleyerek küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha ileri taşımayı amaçlıyor.