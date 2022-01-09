Geçtiğimiz günlerde 'altın' alın diyen Murat Akan canlı yayında şoke eden haberi duyurdu: Boğaz Köprüsü ve Çırağan Sarayı'nı sattılar

Araştırmacı yazar Murat Akan, BBN Türk'te ekranlara gelen Büyük Resim programında Metaverse uyarılarını yineledi.

Murat Akan, Metaverse üzerinden İstanbul'da arsaların satıldığını, Boğaz Köprüsü ve Çırağan Sarayı'nın bile alındığını söyledi.

Murat Akan yaptığı açıklamada, "Sanal bir dünya geliyor. Teknolojik gelişmelerden geri kalmamak lazım ama dijital teknolojiye kontrollü girmek lazım. Balıklama dalmamak lazım. Bunu tartışmak lazım. Harıl harıl arsa alıyorlar. Metaverse üzerinden İstanbul’da arsa kalmamış. Boğaz Köprüsü’nü satmışlar. İşin şakası yok. Bağcılar’da 135 liraya arsa atıyorlar. Yani bunu bir milyon olsa nasıl bir vurgundur bu? Çırağan Sarayı’nı satmışlar. Bu hakkı kim size veriyor? İnsanları uyaralım. Bir yeri birden fazla kişiye satmışlar. Aynı olay olacak. Bunun hukuki altyapısı da yok" dedi.