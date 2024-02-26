Geçmişten bugüne Erdoğan! 'Bir ömür' mesajıyla paylaşıldı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel olarak hazırlanan bir video paylaştı.
Videoda Erdoğan'ın geçmiş yıllardan bugüne fotoğrafları paylaşıldı.
İzleyenleri duygulandıran video, paylaşım rekoru kırdı.
Eyüp Kadir İnan paylaşımına, "Bir ömür" mesajını ekledi.
Gündem
Erdoğan'ın kapı komşusu adeta kâbusu yaşadı! Ah Hasan amca, vah Hasan amca! Tüh ki ne tüh
ÖNE ÇIKAN VİDEO