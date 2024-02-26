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Sosyal Medya Geçmişten bugüne Erdoğan! 'Bir ömür' mesajıyla paylaşıldı
Sosyal Medya

Geçmişten bugüne Erdoğan! 'Bir ömür' mesajıyla paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:50:00 - 2024-02-26 23:52:55

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel olarak hazırlanan bir video paylaştı.

Videoda Erdoğan'ın geçmiş yıllardan bugüne fotoğrafları paylaşıldı.

İzleyenleri duygulandıran video, paylaşım rekoru kırdı.

Eyüp Kadir İnan paylaşımına, "Bir ömür" mesajını ekledi.

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