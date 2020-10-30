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Kültür - Sanat Geçmişe üç boyutlu yolculuk! Tarihi “diorama” ile canlandırıyor
Kültür - Sanat

Geçmişe üç boyutlu yolculuk! Tarihi “diorama” ile canlandırıyor

Edirne’de yaşayan Hüseyin Ülker (52), “diorama” adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmalarında tarihi yeniden canlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:55:00 -
Geçmişe üç boyutlu yolculuk! Tarihi “diorama” ile canlandırıyor

11 yaşında başladığı hobisini 41 yıldır sürdüren Ülker, gününün büyük çoğunluğunu Edirne sanayisindeki atölyesinde geçiriyor. Hazırladığı kompozisyon için günlerce emek veren Ülker, bitirdiği her projede tarihi bir anı canlandırmanın gururunu yaşıyor. Binlerce parçayı tek tek işleyen Ülker, son olarak Belgrad şehrinin geçmişteki görünüşünü diorama ile canlandırdı.

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