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Gündem Geçmiş sözleri peşini bırakmıyor! Mansur'un 'son adaylığım' açıklaması ilk değil
Gündem

Geçmiş sözleri peşini bırakmıyor! Mansur'un 'son adaylığım' açıklaması ilk değil

Yeniakit Publisher
2024-03-04 12:42:00 - 2024-03-04 12:43:19

2019 yılında “Bir kez aday olacağım bu koltuklar bizlere baki değil 2024 yılında tekrar aday olmayacağım” diyen Mansur Yavaş yeniden CHP’nin Ankara adayı oldu. CHP'nin yayın organı Halk TV'de İsmail Kücükkaya’nın televizyon programında Mansur Yavaş‘ın bu açıklamasını haber yapması üzerine, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan “Sayın Kücükkaya Mansur bey daha önce de bu benim son adaylığım dedi ama tekrar aday oldu. Niye aday oldu? Bu açıklamalara inanmayın” değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi kulisler hareketlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi adayların açıklamaları da mercek altına alınıyor.

Özellikle Ankara’da Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasında kıyasıya bir yarışın olduğu, adayların bu minvalde seçim kampanyalarını yürüttükleri görülüyor.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 2019 yılında yaptığı bir açılamayı tekrarlayarak “Bu benim son adaylığım” dedi.

2019 yılında “Bir kez aday olacağım bu koltuklar bizlere baki değil 2024 yılında tekrar aday olmayacağım” diyen Mansur Yavaş yeniden CHP’nin Ankara adayı oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Burhan

Yavaş’ın bir kez daha “Bu adaylık son adaylığım bir daha aday olmayacağım” açıklaması sonrası bu konuyla ilgili İsmail Kücükkaya’nın televizyon programında Mansur Yavaş‘ın bu açıklamasını haber yapması üzerine, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan “Sayın Kücükkaya Mansur bey daha önce de bu benim son adaylığım dedi ama tekrar aday oldu. Niye aday oldu? Bu açıklamalara inanmayın” değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Küçükkaya ise “Bir dönem olur mu? Ben bunu önemli sayıyorum. Bir dönem ne yapabilirsin ki, 2 ay belediyeye hakim olmakla geçer. Yavaş’ın bu tutumunu önemsiyorum. Sinan Burhan’a da programa katkı verdiği için teşekkür ediyorum” diyerek cevap verdi.

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Yorumlar

1923

CHP 1923 den 1950ye kadar açık seçim ve saklı oy sayımı ile koltuğunu hiç kaptırmadı. Şimdi DEMlenen Mansur da anladı chpkakanın modasının geçtiğini.
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