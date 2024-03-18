Geçmiş Mansur Yavaş’ın yakasını bırakmıyor! Su vaadinden geriye bu video kaldı

Seçim öncesi suyu ve ulaşımı ucuzlatma vaadiyle koltuğu oturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’de en pahalı suyu Ankara’da satmaya başladı. Yavaş göreve geldiğinde metreküpü 3 TL olan su, şimdi 38 Tl’den vatandaşa ulaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz dönem seçim sürecinde verdiği vaatlerin hiç birini yerine getirmedi. Yavaş ‘Su ve ulaşım fiyatlarında da indirime gideceğim” diyerek vatandaştan oy istemişti . Bu güne geldiğimizde ise Türkiye’nin en pahalı suyu 38 TL ile Ankara’da. Yavaş göreve geldiğinde ise suyun metreküp fiyatı 3 TL idi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Hizmet etmedim ama çalmadım” sloganıyla yerel seçimlere hazırlanırken geçtiğimiz dönem vaatlerinin hiç birini yerine getirmedi. Yavaş vaatlerin yerine gelmemesinin yanı sıra vatandaşların umuduyla da oynadı. Geçtiğimiz dönemde “ Ben Mansur Yavaş, size söz veriyorum suyu ve ulaşımı ucuzlatacağım” videosu çekti ama ne su ucuzladı ne ulaşım.

Ulaşımda EGO otobüslerinde aktarma ücretiyle vatandaşın beli bükülürken, Ankara’da su fiyatları da Türkiye’nin en pahalı suyu unvanına kavuştu. Göreve geldiği gün 3 TL olan suyun metreküp fiyatı şu anda 38 TL.

Oysa, Yavaş, "Köylerden su sayaç parası almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." sözleriyle vatandaşın oylarına talip olmuştu. Yavaş, seçildikten sonra ise Köylerdeki 3-5 ineği olan köylünün ahırını, ticarethane olarak göstererek binlerce lira su faturaları ile üreticiyi mağdur etti.