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Aktüel

Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden İslahiye ilçesindeki baba evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca 12 ev karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:16:44 -
Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden İslahiye ilçesindeki baba evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca 12 ev karantinaya alındı.


Olay, İslahiye ilçesine bağlı, merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Şahinbey’de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye’nin Şerikanlı Mahallesi’nde ikamet eden babasının evine geldi. İş arkadaşı pozitif çıkan A.K.’nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde verdiği testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.



12 ev karantinaya alındı


Öte yandan, A.K.’nın ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı Mahallesi’nde 9, Yeşilyurt Mahallesi‘nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey’de 2 olmak üzere toplam 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışması ile bu evler karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Karantinaya alınan evlerin girişlerine şerit çekilerek karantinada olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

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