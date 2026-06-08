Geçmeyen ağrıların sırrı: Safra kesesinden çıkan 3 bin taş

76 yaşındaki Nimet Gürkan, yaklaşık bir yıldır yaşadığı mide, göğüs ve sırt ağrıları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Kurban Bayramı sürecinde ağrılarının artması üzerine Çınarcık Devlet Hastanesi'ne giden Gürkan, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy tarafından ameliyata alınan Gürkan'ın safra kesesi çıkarıldı.

SAFRA KESESİNDEN 3 BİNİN ÜZERİNDE TAŞ ÇIKTI

Başarıyla tamamlanan operasyon sırasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.

Doktorlar, Gürkan'ın safra kesesinde zamanla biriken ve yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı tespit etti. Operasyonla birlikte safra kesesi ve içindeki taşlar çıkarıldı.

'BİNLERCE TAŞ GÖRMEK BİZİ DE ŞAŞIRTTI'

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy, hastanın safra yoluna taş düşmesi şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yapılan ilk incelemelerde bu kadar yüksek sayıda taş beklemediklerini söyledi.

Yücesoy, "İlk ultrasonumuz taşın 3 santimetre olduğu yönündeydi. Bu kadar çok taş beklemiyorduk ama safra kesesini açtıktan sonra binlerce taş görmek bizi de şaşırttı. Hastamızı şifayla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Safra kesesinden çıkan taşların kolesterol ve pigment taşları olduğunu belirten Yücesoy, benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden genel cerrahi veya dahiliye uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.

'BU KADAR TAŞI NASIL KALDIRMIŞIM?'

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nimet Gürkan, safra kesesinden çıkan taş sayısını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Yaklaşık bir yıldır ağrılar çektiğini belirten Gürkan, "Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım? Göğsümde bir ağırlık oluyordu. Allah razı olsun çok şükür şimdi iyiyim. Eve gitmek istiyorum. Çok iyiyim, hafifledim." dedi.