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Aktüel

Geçimlerini sağlamak için dağdan mantar topluyorlar

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Doğanyazı mahallesinde vatandaşlar, dağda topladıkları mantarları hem yiyecek olarak tüketiyor hem de satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:36:31 -
Geçimlerini sağlamak için dağdan mantar topluyorlar

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Doğanyazı mahallesinde vatandaşlar, dağda topladıkları mantarları hem yiyecek olarak tüketiyor hem de satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.


Doğanyazı Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında dağlık alanda yağışlardan sonra oluşan mantarları toplayıp, evde hem yiyecek olarak tüketiyor hem de satarak aile geçimlerine katkıda bulunuyor. Mantar tadının et tadından daha güzel olduğunu belirten mahalle sakinleri, bulundukları bölgede yaklaşık olarak, 7 tür mantar yetiştiğini bunların 4 türünün zehirsiz ve yenilebilir mantarlar olduğunu 3 çeşidin ise zehirli olup yenilmediğini dile getirdi. Mahalle sakini Muzaffer Bedir, "Midyat’a bağlı Doğanyazı Mahallemizde 7 çeşit mantar vardır. 4’ü yenilebilir, 3’ü yenilemez. Bu mantarlar genelde, sağanak yağmurdan sonra, meşe ağaçlarının altında, dağlarda yetişir. Kimisi bunları toplar eve götürür, kimisi de toplayıp satar. Kilosu 30 liradan satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak topluyoruz, spor da yapmış oluyoruz" dedi.

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