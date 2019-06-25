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Gecikme faiz oranlarını da düşürün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı taksit sayıları artırılmasının olumlu bir adım olduğunu belirterek gecikme faizlerinin de düşürülmesi gerektiğini söyledi.

25 Haziran 2019 Salı 11:49
Gecikme faiz oranlarını da düşürün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında gecikme faizlerinin de düşürülmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, “Kredi kartı taksit sayıları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak hayata geçti. Kredi kartı taksit sayıları artırıldı. Bu durum vatandaşımızı ve piyasaları rahatlatacak olumlu bir adım. Fakat daha etkin bir fayda görülmesi için gecikme faizlerinin düşürülmesi gerekiyor” dedi. Türkiye Bankalar Birliğinin ilk çeyrek verilerine göre kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe intikal etmiş ve takibi devam eden 2 milyon 427 bin 833 kişinin olduğunu belirten Palandöken, “Gecikme faizlerinin düşürülmesi herkese ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Bu da piyasalarda yeniden bir hareketlenme ile birlikte güven gelmesi demektir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:49
  1. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  2. kredi kartı taksit sayıları
  3. gecikme faizleri
  4. Türkiye Bankalar Birliği
  5. kredi kartı borcu

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