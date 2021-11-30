Geçici işçi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/11/2021/-03/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. (Şahsen,posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir meslek dalı için başvuru yapabilir.

Tarım Hizmet İşçisi ve Aşçı için ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Güvenlik Görevlisi alımı noter kura çekiminden sonra mülakat ile yapılacaktır. Mülakat 22.12.2021 saat 14:00 de Enstitümüz Merkez Kampüsünde İdari Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Noter kura çekimi 10/12/2021 günü saat 10:00’ da Enstitümüz Merkez Kampüsünde İdari Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona sınırlı sayıda aday alınacaktır.

Kura sonuçları ve diğer duyurular https//[email protected] adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi ve tarihinde bir değişiklik olması durumunda https//[email protected] adresinden duyuru yapılacaktır.

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