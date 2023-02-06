Geçici barınma merkezleri güncel listesi yayınlandı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Depremzedeler için geçici barınma güncel listesi açıklandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.
Deprezedeler için kurulan geçici barınma merkezlerinin güncel listesi de paylaşılıyor.
Depremde son durum
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından bugün meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Şu ana kadar 1651 vatandaşımız hayatını 11 bin 119 yaralı var. 3 bin 471 bina yıkıldı.
Yaşam
Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika
Aktüel
Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar
Teknoloji
Whatsapp'ta yeni özellik! Son güncellemesi deprem etkisi yaptı, olay oldu! Bu yeniliği milyonlarca insan reddetti