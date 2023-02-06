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Gündem Geçici barınma merkezleri güncel listesi yayınlandı
Gündem

Geçici barınma merkezleri güncel listesi yayınlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Depremzedeler için geçici barınma güncel listesi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:51:00 -
Geçici barınma merkezleri güncel listesi yayınlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.

Deprezedeler için kurulan geçici barınma merkezlerinin güncel listesi de paylaşılıyor.

Depremde son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından bugün meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Şu ana kadar 1651 vatandaşımız hayatını 11 bin 119 yaralı var. 3 bin 471 bina yıkıldı.

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