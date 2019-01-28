0553 313 94 23

Gecenin karanlığında genç kıza kabusu yaşattı!

Ankara’da gece saatlerinde iş yerinden dönen R.Y.'yi takibe alan Müjdat K., karanlıktan istifade ederek elindeki çakmağı bıçak gibi R.Y. adlı genç kızın boynuna dayadı. Zanlı, darbettiği ve yere düşürdüğü genç kıza ait cep telefonunu alarak kayıplara kaçırdı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:14

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Mazi Sokağı'nda gece saatlerinde iş yerinden dönen R.Y.'yi takibe alan Müjdat K., karanlıktan istifade ederek elindeki çakmağı bıçak gibi R.Y.'nin boynuna dayadı. Zanlı, darbettiği ve yere düşürdüğü genç kıza ait cep telefonunu alıp kaçtı.

Şoka girdi

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan saldırı nedeniyle şoka giren genç kız, bir süre olay yerinde ağlayarak yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla kendine gelen R.Y., cep telefonunun gasbedildiğini ve darbedildiğini polise bildirdi.

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra gaspçı Müjdat K.'nin kimliğini belirledi. Gözaltına alınana zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:14
  1. Ankara
  2. Altındağ
  3. genç kız

YORUM YAZ

  • veliveli45 dk önce
    bi daha gece tenhada dolaşmaz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Piyasa güne artı rezervle başladı
  1. Piyasa güne artı rezervle başladı
  2. Borsa, haftaya yatay başladı
  3. Turan Hançerli kimdir? CHP Avcılar..
  4. Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat..
  5. İlk adım hallerde atılacak, zabıtalar..
  6. Erdem Gül kimdir? CHP Adalar belediye..
  7. Meksika'da korucular arasında çatışma:..
  8. Dolar/TL, 5,2630 seviyesinde işlem..
  9. Battal İlgezdi kimdir? CHP Ataşehir..
  10. LGBTİ’li sapkınlar dehşet saçıyor
  11. Gezi'deki oyun şimdi Venezuela'da!
  12. Sivasspor evinde kaybetmiyor
  13. Şenol Şanal kimdir hangi görevlerde..
  14. Sanat galerisi gibi metro
  15. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
  16. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Filou
  17. Ayhan Akyüz kimdir hangi görevlerde..
  18. Show’un kadına şiddet haberi mizansen..
  19. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
  20. Atlı Konak'ta yeniden 'Boşnak..
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!

Günün Karikatürü

27 Ocak 2019
Sapkın proje yine sahnede
Sapkın proje yine sahnede
Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'