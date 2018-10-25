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Gecenin adı: Fenerbahçe'nin geri dönüşü!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika takımlarından Anderlecht karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda 4 dakika içinde attığı 2 golle beraberliği sağladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:49
Gecenin adı: Fenerbahçe'nin geri dönüşü!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekibi Anderlecht karşısında 2-0 geriye döndüğü maçta ikinci yarıda 4 dakika içinde attığı 2 golle beraberliği sağladı ve maç da bu skorla tamamlandı.

Constant Vanden Stock Stadyumu'ndaki maçta ilk yarıyı 35. dakikada Bakkali'nin attığı golle Anderlecht 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Belçika temsilcisi 49. dakikada yine Bakkali ile skoru 2-0'a taşıdı.

Fenerbahçe'nin ise beraberliği getiren golleri 4 dakika içinde geldi. Önce 53'te Frey sonra 57. dakikada Hasan Ali Kaldırım skora dengeyi getirdi. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:49
  1. Van
  2. Anderlecht
  3. Fenerbahçe
  4. UEFA

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