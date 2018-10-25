Gecenin adı: Fenerbahçe'nin geri dönüşü!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika takımlarından Anderlecht karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda 4 dakika içinde attığı 2 golle beraberliği sağladı.25 Ekim 2018 Perşembe 21:49
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekibi Anderlecht karşısında 2-0 geriye döndüğü maçta ikinci yarıda 4 dakika içinde attığı 2 golle beraberliği sağladı ve maç da bu skorla tamamlandı.
Constant Vanden Stock Stadyumu'ndaki maçta ilk yarıyı 35. dakikada Bakkali'nin attığı golle Anderlecht 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Belçika temsilcisi 49. dakikada yine Bakkali ile skoru 2-0'a taşıdı.
Fenerbahçe'nin ise beraberliği getiren golleri 4 dakika içinde geldi. Önce 53'te Frey sonra 57. dakikada Hasan Ali Kaldırım skora dengeyi getirdi.
YORUM YAZ