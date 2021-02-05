Geçen yılki TYT puanıyla tercih yapılır mı? TYT puanı kullanma şartları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzunu yayınladı. ÖSYM’nin 2021 YKS başvuru kılavuzuna göre, 2021 YKS başvuru tarihine bakacak olursak YKS 2021 başvuruları 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

ÖYM YKS başvuru kılavuzuna göre, YKS başvuru ücreti de belli olddu. Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Geçen yılki TYT puanıyla tercih yapılır mı?

YKS’nın birinci basamak sınavı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler, bu yıl da TYT puanını kullanarak tercih yapabilmekte. TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. Yani ancak TYT’de 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanlarını sonraki yıl da kullanabilecek. Adaylar isterse 2021 TYT’ye girmeyerek 2020 TYT puanını kullanıp yalnızca AYT ve YDT’ ye hazırlanabilecek, tercih yapabilecek. İki yıl üst üste TYT’ye giren aday hangisinden daha yüksek TYT puanı almış ise tercih sürecinde o sonucu kullanabilecek.

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