Geçen yılın fiyatlarıyla satışta. Şok’ta 100 ürüne dev indirim
ŞOK Marketler, kasım ayında yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında 1-30 Kasım tarihleri arasında ŞOK Marketler’de 100 ürün, geçen senenin Kasım ayındaki fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Kampanyaya dahil ürünler arasında konserveden bakliyata, peynir ve zeytinden hijyen ürünlerine temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor. Kampanya kapsamındaki ürünler web adresinden incelenebiliyor.
‘MÜŞTERİLERİMİZİN BÜTÇESİNE DESTEK OLUYORUZ’
Kampanya hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi:
“Kasım ayı boyunca 100 ürünü geçen senenin Kasım ayı fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerimizin bütçesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Temel ihtiyaç ürünlerini yılın her günü uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. ŞOK Marketler olarak “Her gün ucuz fiyat” politikamızla tasarrufun adresi olmayı sürdürürken, ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz."