Geçen yıl 13 bin 349 öğrenci hafızlık icazet belgesi aldı

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in ilk hafız olduğunu ve öğrendiğini etrafındaki sahabelere aktardığını belirten Akbulut, böylelikle hafızlık geleneğinin Peygamberden bu yana devam ettiğini söyledi. Diyanet’in kuruluşuyla birlikte hafızlık eğitiminin daha çok başkanlık çatısı altında verildiğini belirten Sedide Akbulut, “1975 yılından itibaren hafızlar kayıt altına alınmaya başlandı. Bu tarihten itibaren 207 bin 803 kişi hafız oldu. Daha önceki hafızlık verilerine net olarak ulaşamıyoruz” dedi.

Özel kurslar hariç

Hafız sayısının her yıl artarak devam ettiğini belirten Akbulut, şunları dile getirdi: “Türkiye genelinde 1765 Kur’an kursunda hafızlık eğitimi verilmektedir. Toplam 8 bin 305 öğreticinin görev yaptığı hafızlık eğitimi programlarında şu an 84 bin 387 öğrenci eğitim görmektedir. 2023 yılı 1, 2 ve 3. dönem hafızlık tespit sınavlarında 18 bin 935 aday başvuru yaptı. Bunlar arasında sınavlarda başarılı olan 13 bin 349 öğrenci hafızlık icazetnamesi almaya hak kazandı. Öğrencilerin hafızlığını tescilleyen kurumuz. Sivil toplumun oluşturduğu bir Kur’an kursu olabilir ya da yurt dışında olabilir, öğrencilerinin hafızlığını tescil etmek istiyorlarsa Diyanet İşleri Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.”

Arapça da veriliyor

Hafızların Kur’an-ı Kerim’i unutmalarını istemediklerini, çeşitli programlarla hafızlığı pekiştirecek adımlar atacaklarını söyleyen Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, öğrencilere Arapça eğitimi de vererek okudukları Kur’an-ı anlamalarını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.