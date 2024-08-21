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Gündem Geceleri öyle gündüzleri böyle! Ekrem'den Nasreddin Hoca fıkrası gibi yol çalışması
Gündem

Geceleri öyle gündüzleri böyle! Ekrem'den Nasreddin Hoca fıkrası gibi yol çalışması

Yeniakit Publisher
2024-08-21 19:32:00 -
Geceleri öyle gündüzleri böyle! Ekrem'den Nasreddin Hoca fıkrası gibi yol çalışması

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5 karayolu Küçükçekmece-Florya arasında trafiğin kilometrelerce iki şeritten sağlanması, yine yoğunluğa neden oldu. İBB ekiplerinin çalışmaları yalnızca gün içinde yapması ile sürecin uzaması da tepkilere yol açtı

Seçim öncesi edebiyatını yaptığı liyakati rafa kaldıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarını doldurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği vatandaşları isyan ettirdi.

İBB ekiplerinin metrobüsteki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'in tek şeridi dubalarla Küçükçekmece bölgesinde trafiğe kapatılmıştı.

Çalışmalar nedeniyle Yenibosna istikameti Küçükçekmece-Florya arasındaki 3 şeritli yolun da tek şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, bölgedeki vatandaşlar çalışmaların yalnızca gün içinde yapılıp, geceleri yapılmaması nedeniyle sürecin uzamasına tepki gösterdi. Bölgede ise trafik yoğunluğu günün her saatinde yaşanmaya başlandı.

Öte yandan İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmanın 45 gün süreceğini duyurmuştu.
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