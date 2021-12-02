Yatmadan önce yemek yiyecekseniz mutlaka hafif bir şey seçmelisiniz. Çok büyük porsiyonlar tüketmekten kaçının.

Gece yemek için atıştırmalıklar

Yağsız peynir

Muz ile

Ceviz

Tarçınlı ılık süt

Yulaflı yoğurt

Tam tahıllı mısır

Badem sütü

Şeftali

Fındık, fıstık, ceviz

Antep fıstığı

Sade yoğurt

Patlamış mısır

Küçük bir kare bitter çikolata

Kısa bilgiler

Gece yeme sendromu nedir?

Bireyin akşam yemeğini yemesine rağmen çok zaman geçmeden daha fazla yemek tüketmesi veya gece uykudan uyanıp yine aşırı besin tüketmesi olarak adlandırılan bir yeme bozukluğudur.