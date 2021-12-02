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Kadın - Aile Gece yemek için atıştırmalıklar
Kadın - Aile

Gece yemek için atıştırmalıklar

Gece geç saatte kendinizi kalori stresine sokmadan yiyebileceğiniz atıştırmalıklar

Yeniakit Publisher
2021-12-02 02:04:00 - 2021-12-02 02:06:15
Gece yemek için atıştırmalıklar

Yatmadan önce yemek yiyecekseniz mutlaka hafif bir şey seçmelisiniz. Çok büyük porsiyonlar tüketmekten kaçının.

Gece yemek için atıştırmalıklar

  • Yağsız peynir
  • Muz ile
  • Ceviz
  • Tarçınlı ılık süt
  • Yulaflı yoğurt
  • Tam tahıllı mısır
  • Badem sütü
  • Şeftali
  • Fındık, fıstık, ceviz 
  • Antep fıstığı
  • Sade yoğurt
  • Patlamış mısır
  • Küçük bir kare bitter çikolata

Kısa bilgiler

Gece yeme sendromu nedir?

Bireyin akşam yemeğini yemesine rağmen çok zaman geçmeden daha fazla yemek tüketmesi veya gece uykudan uyanıp yine aşırı besin tüketmesi olarak adlandırılan bir yeme bozukluğudur.

 

 

 

 

 

 

 

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