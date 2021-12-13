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Kadın - Aile Gece yeme sendromu nedir?
Kadın - Aile

Gece yeme sendromu nedir?

Kişinin mental veya duygusal durumundan kaynaklanan bir bozukluk nedeniyle yetersiz veya aşırı besin tüketimine yol açan durum yeme bozukluğu sendromudur.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:12:00 - 2021-12-13 13:22:11
Gece yeme sendromu nedir?

Bu saatler kişinin ritmine, biyoritmine, günlük hareketine, uyku düzenine göre değişebilir. Fakat gece yeme sendromu olan kişiler gün içerisindeki yeme düzenine çok fazla uyum sağlayamazlar. Gece yemek yeme sendromu olan kişilerde en sık görülen şaşırtıcı durumların başında sabah tok uyanmak gelir. Bu durum kişinin birkaç öğün atlamasına neden olur. 

Yeme sendromunun sebepleri nelerdir?

Gece yemek yeme sendromunun arkasında fizyolojik ve psikolojik sebepler olabilir. Kontrol edilemeyen kilo artışının en önemli aktörlerinden gece yemek yeme sendromu, kişiyi mutluluk veren ve kan şekerini yükselten yiyeceklerin tercih edilmesine teşvik ediyor. Bunun yanı sıra;

  • Uyku düzensizliği
  • Depresyon
  • Anksiyete
  • Psikolojik sorunlar
  • Diyabet
  • Düzensiz beslenme alışkanlığı
  • Obezite
  • Hormonal nedenler

Tedavi yöntemi

Gece yeme bozukluğu sendromunun tedavisinde tipik bir yöntem yoktur. Genellikle farmolojik ve psikolojik tedaviler uygulanır. Bilişsel davranışçı terapi ve çeşitli psikolojik tedavi uygulamaları, ışık tedavisi, serotonin gerialım inhibitörleri(SSGI) gibi çeşitli tedavi seçimleri söz konusudur. 

  • Kontrol altına alabilirsiniz
  • Öncelikle gün içerisindeki yeterli ve dengeli beslenmeli
  • Akşam saatlerinde yemek yeme krizleri için önlem alınmalı
  • Kişiyi bu duruma iten stres faktörlerinden uzak durulmalı
  • Pirinç, patates gibi basit şeker içeren karbonhidrat tüketimi olabildiğince azaltılmalı
  • Tatlı gıdalardan uzak durulmalı
  • Yatmadan 2-3 saat önce hafif bir ara öğünle yemek yeme arzusu bastırılmalı
  • Protein ve karbonhidratın dengede olduğu bir beslenme düzeni benimsenmeli
  • Ara öğünlerde lifli besinler tüketmeye özen gösterilmeli

İşte gece yenmemesi gereken gereken yiyecek türüne örnekler:

  • Yağlı yiyecekler. Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize neden olur ve gece boyunca sindirim sisteminizi rahatsız eder.
  • Karbonhidratlı veya şekerli yiyecekler.
  • Kırmızı et.
  • Baharatlı yiyecekler.
Gece acıkınça ne yemeli?
 
Muz, elma veya diğer taze meyveler, küçük bir porsiyon süzme peynir veya dilimlenmiş meyveler ile sade yoğurt ya da yulaf ezmesi ve yağsız, az yağlı süt ile diğer yüksek tahıllı mısır gevreklerinden yiyebilirsiniz.
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