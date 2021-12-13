Gece yeme sendromu nedir?

Bu saatler kişinin ritmine, biyoritmine, günlük hareketine, uyku düzenine göre değişebilir. Fakat gece yeme sendromu olan kişiler gün içerisindeki yeme düzenine çok fazla uyum sağlayamazlar. Gece yemek yeme sendromu olan kişilerde en sık görülen şaşırtıcı durumların başında sabah tok uyanmak gelir. Bu durum kişinin birkaç öğün atlamasına neden olur.

Yeme sendromunun sebepleri nelerdir?

Gece yemek yeme sendromunun arkasında fizyolojik ve psikolojik sebepler olabilir. Kontrol edilemeyen kilo artışının en önemli aktörlerinden gece yemek yeme sendromu, kişiyi mutluluk veren ve kan şekerini yükselten yiyeceklerin tercih edilmesine teşvik ediyor. Bunun yanı sıra;

Uyku düzensizliği

Depresyon

Anksiyete

Psikolojik sorunlar

Diyabet

Düzensiz beslenme alışkanlığı

Obezite

Hormonal nedenler

Tedavi yöntemi

Gece yeme bozukluğu sendromunun tedavisinde tipik bir yöntem yoktur. Genellikle farmolojik ve psikolojik tedaviler uygulanır. Bilişsel davranışçı terapi ve çeşitli psikolojik tedavi uygulamaları, ışık tedavisi, serotonin gerialım inhibitörleri(SSGI) gibi çeşitli tedavi seçimleri söz konusudur.

Kontrol altına alabilirsiniz

Öncelikle gün içerisindeki yeterli ve dengeli beslenmeli

Akşam saatlerinde yemek yeme krizleri için önlem alınmalı

Kişiyi bu duruma iten stres faktörlerinden uzak durulmalı

Pirinç, patates gibi basit şeker içeren karbonhidrat tüketimi olabildiğince azaltılmalı

Tatlı gıdalardan uzak durulmalı

Yatmadan 2-3 saat önce hafif bir ara öğünle yemek yeme arzusu bastırılmalı

Protein ve karbonhidratın dengede olduğu bir beslenme düzeni benimsenmeli

Ara öğünlerde lifli besinler tüketmeye özen gösterilmeli

İşte gece yenmemesi gereken gereken yiyecek türüne örnekler:

Yağlı yiyecekler. Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize neden olur ve gece boyunca sindirim sisteminizi rahatsız eder.

Karbonhidratlı veya şekerli yiyecekler.

Kırmızı et.

Baharatlı yiyecekler.

Gece acıkınça ne yemeli?