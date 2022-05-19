Gece yatarken zerdeçal nasıl tüketilmeli? Her gece zerdeçallı süt içmenin faydaları nelerdir?

Zerdeçal genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan, zencefilgiller familyasına ait, zencefile oranla daha yoğun kokulu ve kullanım alanı daha geniş olan bir baharat çeşididir. Ülkemizde hint safranı, safran kökü, sarıboya, zerdecöp şeklinde isimlerle bilinmektedir. Aromatik, biberi andıran, hafif baharatlı, yakıcı ve acımsı bir tadı vardır.

Çok önemli faydaları ve katkıları ile beraber zerdeçal doğal bitkiler içerisinde yer alır. Aynı zamanda farklı kullanım yöntemleri ile beraber öne çıkan bir bitkidir. İnsan sağlığına sunduğu yararlar nedeniyle düzenli olarak tüketilmesi gereken besin kaynakları arasında yer aldığını söylemek mümkün. Birçok kişi ise zerdeçal doğal kaynağı nasıl tüketiciye konusunda bilgi almaya çalışıyor.

Gece Yatarken Zerdeçal Nasıl Tüketilmeli?

Zerdeçal doğal bitki kaynağının daha etkili olabilmesi için gece yatarken kullanmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda örneğin ılık bir suyun içerisine biraz zerdeçal katmak suretiyle kullanmak mümkündür. Aynı zamanda ılık bir süt ya da yoğurt içerisine katarak gece yatmadan önce tüketilebilir. Genel olarak ise bir çay kaşığı kadar zerdeçal kullanmak bu konuda yeterlidir. Her gece yatmadan önce bu yöntemlerden herhangi birini değerlendirmek oldukça kolaydır. Aynı zamanda lezzeti ile beraber gece yatarken rahatsızlık hissettirmez.

Her Gece Zerdeçallı Süt İçmenin Faydaları Nelerdir?

Gece yatmadan önce özellikle zerdeçallı süt içmenin çok önemli faydaları bulunmaktadır. Tabii özellikle bunu düzenli şekilde her gece yapmanın gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu da zaman içerisinde çok daha sağlıklı bir etki yaratır. Bu bağlamda zerdeçallı süt içmenin şu şekilde faydaları öne çıkıyor;

- Karaciğer detoksu yapar. Bu konuda faydalarının kanıtlanmış olduğunu söylemek mümkün.

- Vücuttaki iltihapları önemli oranda azaltır.

- Kanserle savaşmada yardımcı bir etki sağlar.

- Yağ yakımını hızlandırır.

- Kalp sağlığını korumada yardımcıdır.

Bu şekilde daha birçok farklı faydası ile beraber zerdeçallı süt içmek önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda hem zerdeçal hem de sütün faydaları üzerinden faydalar öne çıkar. Özellikle kişi gece yattığı zaman vücudu dinlenmeye geçtiği için, zerdeçal ve süt karışımının etkisi çok daha güçlü olur.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Gün içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda değişik zamanlarda zerdeçal tüketmek mümkün. Bu doğrultuda örneğin hazırlanmış olan bir salata içerisine bir miktar zerdeçal dökülebilir. Aynı zamanda birçok değişik yemekte kullanım imkanı sağladığını söylemek gerekir. Tabii özellikle ılık su ve süt ile beraber yoğurt içerisine karıştırılarak gece rahatlıkla tüketilebilir.

Zerdeçal tozunun faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Vücudun antioksidan kapasitesini arttırır.

Hücrelerdeki oksidatif hasarı azaltır.

İçerisindeki kurkumin sayesinde serbest radikallerle mücadele eder.

Yaşlanma belirtilerini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kış hastalıklarına karşı koruma sağlar

Sağlık deposu yoğurtlu zerdeçalın faydaları: