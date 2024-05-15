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Gündem Gece yarısı külliyeye gitmişti! Erdoğan’la görüşen bakan Tunç’tan net mesaj
Gündem

Gece yarısı külliyeye gitmişti! Erdoğan’la görüşen bakan Tunç’tan net mesaj

Yeniakit Publisher
2024-05-15 14:20:00 -

Grup toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Yargımıza güvenelim. Tarafsız ve bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Devam eden ve gündemi meşgul eden konularda yargıya güvenilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız ve bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir. Bu nedenle hep beraber soruşturmaların sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber ve sonuçlarına göre biz de hareket edeceğiz.”

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