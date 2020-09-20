Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Niğde'de otomobil kontrolden çıkıp takla atınca 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Verilen bilgiye göre, İsmi henüz belirlenemeyen otomobilin şoförü Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisinde araç kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Kaza yerine gelen ekiplerin belirlemelerine göre, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt (18) olay yerinde can verdi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin (22) ile Kenan Adıyaman (18) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Yaşamını yitirenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.