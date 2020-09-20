  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Niğde'de otomobil kontrolden çıkıp takla atınca 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 02:09:00 -
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Verilen bilgiye göre, İsmi henüz belirlenemeyen otomobilin şoförü Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisinde araç kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekiplerin belirlemelerine göre, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt (18) olay yerinde can verdi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin (22) ile Kenan Adıyaman (18) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Yaşamını yitirenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi
Dünya

İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

İspanya’nın başkenti Madrid’de maaşlarına zam isteyen İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler protesto gösterisi düzenledi...
Türkiye'nin elindeki kozu açıkladı! Cihat Yaycı bombayı patlattı
Gündem

Türkiye'nin elindeki kozu açıkladı! Cihat Yaycı bombayı patlattı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda hukuk nezdinde elinin güçlü olduğunu vurgulayarak, savaş ve çatışma söyleml..
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı