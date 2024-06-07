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Ekonomi Gece yarısı değişecek: Tarih verilmişti: Benzin ve motorin fiyatları için yeni karar verildi... Kararlar belli oldu
Ekonomi

Gece yarısı değişecek: Tarih verilmişti: Benzin ve motorin fiyatları için yeni karar verildi... Kararlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-07 01:02:00 - 2024-06-07 01:44:49
Gece yarısı değişecek: Tarih verilmişti: Benzin ve motorin fiyatları için yeni karar verildi... Kararlar belli oldu

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimle birlikte benzin ve motorin fiyatları düşecek. 07 Haziran 2024'ten itibaren benzin fiyatlarında 1,13 TL, motorin fiyatlarında ise 1,03 TL indirim yapılacak. Bu değişiklik, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz kuru hareketliliklerine rağmen gerçekleşiyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde serbest fiyatlandırma sistemi etkili oluyor.

 Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim, araç sahiplerini sevindirecek. 07 Haziran 2024 itibarıyla benzin fiyatları 1,13 TL, motorin fiyatları ise 1,03 TL düşecek.

Bu değişiklik, petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen gerçekleşecek. Türkiye'de uygulanan Serbest Fiyatlandırma Sistemi, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye'de, 2005 yılında uygulamaya konulan Serbest Fiyatlandırma Sistemi, akaryakıt fiyatlarının akaryakıt dağıtım şirketlerinin belirlediği politikalar doğrultusunda şekillenmesini sağlar.

Bayiler, fiyatlandırma sürecinde kendi tercihlerine göre adım atarken, dağıtım şirketlerinin önerdiği üst limitli pompa fiyatlarını kabul edebilir veya kendi satış fiyatlarını belirleme konusunda rekabet koşullarını dikkate alabilir.

Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz kuru gibi faktörler, fiyatların tayininde hayati bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, ÖTV ve EPDK gibi vergiler ve ek ücretler, nihai tüketiciye yansıyan fiyatı belirlemek için rafineri satış fiyatının üzerine eklenir.
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un Avrupa kıtasındaki bölgesinde benzin litre fiyatı 41.44 TL, motorin litre fiyatı 40.44 TL ve LPG'nin litre fiyatı 20.19 TL olarak tespit edilirken, Anadolu yakasında benzin litre fiyatı 41.33 TL, motorin litre fiyatı 40.35 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.64 TL olarak duyuruldu.

Ankara'da benzin litre başına 42.41 TL, motorin litre başına 41.42 TL ve LPG'nin litre başına 20.19 TL fiyatlarıyla öne çıkarken, İzmir'de benzin litre başına 42.66 TL, motorin litre başına 41.76 TL ve LPG'nin litre başına 19.89 TL olarak rapor edildi.

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