Gece yarısı akaryakıta indirim
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. Bu gece itibarıyla motorine indirim yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi.
MOTORİNİN FİYATI İSTANBUL'DA 41 LİRAYA GERİLEDİ
Fiyat düşüsüyle birlikte İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira oldu. Ankara'da 41 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruşa geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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