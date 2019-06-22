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Gece Saatlerinde Korkutan deprem... Antalya sallandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 07:03
Gece Saatlerinde Korkutan deprem... Antalya sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz'de saat 22.04'te, deprem meydana geldi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi.

Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 07:03
  1. Antalya
  2. deprem
  3. AFAD

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  • şenay doğanşenay doğan52 dk önce
    dün rabbimle ve peygamberimle helalleştik allah habibinden başkasına gözümü çevirmemden ve onunla birlikte miraca ulaşmamdan gayrısına razı olmadı artık mavi vatandı kara vatandı osmanlı idi misakı milli idi vatandı bayraktı topraktı devletti seçimdi apoydu demirtaştı çin idi rusyaydı natoydu amerikaydı dolardı altındı hiçbirini tanımam bir süre sonra da inşallah hatırlamam bizim daha önemli işlerimiz var allaha emanet olun

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