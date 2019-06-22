Gece Saatlerinde Korkutan deprem... Antalya sallandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.22 Haziran 2019 Cumartesi 07:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz'de saat 22.04'te, deprem meydana geldi.
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi.
Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.
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