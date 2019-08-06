Birçok kişi, gece 6-8 saat boyunca deliksiz uyuyabilirler. Bu esnada idrara çıkma isteği duymazlar. Fakat bazı kişilerde ise 5-8 kere idrara çıkma isteği doğabilir. Bu bir problemin habercisi olabilir.

Bir uzmana danıştıktan sonrai, ilaç kullanımıyla sorununuzun üstesinden gelebilirsiniz.

Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?

Yaşlanma, gece idrara çıkmaya en fazla neden olan durumdur. Yaşlandıkça vücut sıvı tutma hormonunu daha az üretmeye başlar. Bu durum özellikle geceleri idrarın artmasına neden olur. Mesanedeki kaslar zamanla zayıfladığı içinde bu durum sıklıkla yaşanır.

Bir diğer sebepte, kronik idrar yolu enfeksiyonları olabilir. Özellikle gece tüketilen zararlı içecekler, bağırsaklarda iltihabın artmasına, ardından idrar üretimine sebep olur.

Hamile kadınlarında sık sık tuvalete giderler. Bunun sebebi pelvik kaslarının bu dönemde zayıflamasıdır.

Sık idrara çıkma sorunları arasında kronik böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, diyabet ve prostatın genişlemesi bulunur. Ayrıca obstrüktif uyku apnesi, insomnia ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozukluklarının da belirtisi olabilir.