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“Gece gündüz demeden çalışacağız”

Sivas’ta ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri Ağustos Ayı Toplantısı’, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı başkanlığında gerçekleştirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
“Gece gündüz demeden çalışacağız”

Sivas’ta ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri Ağustos Ayı Toplantısı’, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı başkanlığında gerçekleştirildi.


Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi’nde yapılan toplantıya müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.


Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş’un brifingi ile başlayan toplantıda konuşan İl Müdürü Savaşçı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldığını anımsatarak "Tüm hazırlıklarımızı eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlayalım. Yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecan ve motivasyonla girelim. Bu konuda bizlere, sizlere, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor” dedi.


Sivas’ta eğitim alanında fiziki anlamda pek fazla eksiğin kalmadığının altını çizen İl Müdürü Savaşçı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uyguladıkları proje ve çalışmalarla birçok okula robotik kodlama, görsel sanatlar, dil ve müzik atölyeleri kazandırdıklarını söyledi.


İl Müdürü Savaşçı, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden keyif almasını sağlayan, okula gelme istek ve arzusunu artıran uygulamaları hayata geçirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz Salih Ayhan’ın bizlere büyük bir desteği var. Sayın Valimizin bu gayret ve çabasını eğitimciler olarak fırsata çevirmemiz ve eğitimdeki başarıyı üst seviyelere taşımamız gerekiyor. Bize düşen elimizdeki bu önemli imkanları değerlendirerek öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermektir. Hepimiz gece gündüz demeden çalışacağız, üreteceğiz, eğitimde hedeflediğimiz başarıyı yakalayabilmek için gayret göstereceğiz. Sizlerden bu konuda yoğun mesai harcamanızı, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelerek bu motivasyonu oluşturmanızı istiyorum" diye konuştu.


İl Müdürü Savaşçı’nın ardından müdür yardımcıları ve şube müdürleri de sorumluluk alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Daha sonra söz alan ilçe milli eğitim müdürleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin proje ve çalışmaları ile görüş, talep ve önerilerini gündeme getirdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
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