AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 22.30'da kendisini aradığını anlattı. Tugay, Karayolları, Altyapı ve TCDD genel müdürleriyle İzmir'in projelerinin birkaç saattir değerlendirildiğini söyledi.

Projeleri son kez gözden geçirmek üzere önümüzdeki hafta yeni bir heyetin İzmir'e geleceğinin kendisine iletildiğini belirten Tugay, Bakan'ın "Ardından İzmir'in ihtiyaç duyduğu ve sizin talep ettiğiniz çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz" dediğini aktardı.

Bakan'ın sesindeki samimiyet ve kararlılığın kendisini duygulandırdığını söyleyen Tugay, yetkililerin İstanbul'dan yeni gelmiş olmalarına rağmen yorgunluklarına aldırmadan İzmir'in projelerini konuştuğunu dile getirdi: "Geceleri bile birileri İzmir'i düşünüyor, İzmir için çalışıyor."

Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ile önceki dönem AK Parti İzmir milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine duyduğu güveni ve teşkilatın desteğini her geçen gün daha fazla hissettiğini ifade eden Tugay, görevinin başında büyük bir iç huzuruyla bulunduğunu söyledi.

"Siyaseti ülkeme hizmet etmek için seçtim"

Mesleği olan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlığını bir kenara bırakarak Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevine yöneldiğini anlatan Tugay, bir öğretmenin çocuğu olarak ülkesine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi görev bildiğini vurguladı.

Tugay şöyle konuştu: "Hayatım boyunca yalnızca kendim için çalışan biri olmak istemedim. Siyaseti de başkalarının yokluğuna, yoksulluğuna kayıtsız kalmamak ve ülkeme hizmet etmek için seçtim. AK Parti ailesine katıldığım için mutluyum. Bu partinin gücünü milletten aldığına inanıyorum. Ben ne yaptığımdan emin bir insanım ve bir şeye karar verdim, onun arkasında sonuna kadar duracağım."

Çalışma Bakanı ile istihdam görüşmesi

İzmir'de halkın ihtiyaçlarına odaklanan yeni bir dönemin başında olduklarını söyleyen Tugay, bir kamuoyu araştırmasında gençlerin AK Parti'ye desteğinin arttığını gördüğünü belirtti. Gençlerin, Türkiye'nin geleceğinde daha iyi günler yaşamak için AK Parti'nin çalışacağına ve başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile İzmir'de istihdam imkanlarının artırılması konusunda görüştüklerini aktaran Tugay, gençlerin yalnızca devlet veya belediyelerde iş aramak yerine kendi girişim ve yatırımlarını hayata geçirmelerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi ailelerin çocuklarının tarımla ilgilenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Tugay, ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve devletin iş birliğiyle sorunların çözülebileceğini kaydetti.

Sorunların çözümü için öncelikle vatandaşların ihtiyaçlarının görülmesi, duyulması ve anlaşılması gerektiğini vurgulayan Tugay, inançlarını koruyarak geleceğin sorunlarına çözüm üretmeleri halinde İzmir ve Türkiye için başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi ve konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kendinize inanın, ben kendime inanıyorum. Hep birlikte önce Allah'a, sonra milletimize ve Recep Tayyip Erdoğan'a mahcup olmayacağız. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz."