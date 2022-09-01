‘Geççek’in meyvelerini topluyor! Tarkan’a Tunç Soyer piyangosu vurdu

Muhalefet destekçisi Tarkan "Geççek" adlı yeni şarkısını piyasaya sürdükten sonra CHP'lilerin tam koruması altına alındı. AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Geççek isimli şarkı, Türkiye’nin hayrına bir tek projesi dahi olmayan muhalefetin balıklama atlamasına neden oldu.

Tarkan, söz konusu şarkının meyvelerini de toplamaya başladı.

CHP'li belediyeler, yandaşlara konser kıyağı çekmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Athena'ya geçtiği 30 Ağustos kıyağından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi de Tarkan'a yem attı.

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu nedeniyle sahne alacak. Hizmet yapmama bahanesi olarak son dönemde belediyelerin ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyleyen CHP’li başkanlardan biri olan Soyer, Tarkan’a kesenin ağzını açıyor. Tarkan'ın söz konusu konserden ne kadar kazanacağı henüz bilinmiyor.

İşte CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in paylaşımı: