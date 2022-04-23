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Medya Geççek diye ülkeyi bölen Tarkan'dan milyonluk anlaşma!
Medya

Geççek diye ülkeyi bölen Tarkan'dan milyonluk anlaşma!

Türk milletinin zorluklarını istismar ederek "Geççek" deyip muhalefete umut olan ve yeri geldiğinde çevreci, yeri geldiğinde ise şarkıcı olduğunu hatırlayan Tarkan, 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus ile milyonluk bir anlaşmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 15:35:00 - 2022-04-23 15:43:41
Geççek diye ülkeyi bölen Tarkan'dan milyonluk anlaşma!

"Bu çile de bitecek" sözleri ile Türk halkının zorluklarını istismar eden Tarkan, milyonları yine cebe indiriyor. Türk milletinin ekonomik sıkıntıları üzerinden sanatı da alet ederek siyasete soyunan ve "Geççek" deyip muhalefete umut aşılamaya çalışan, yeri geldiğinde çevreci, yeri geldiğinde şarkıcı olduğunu hatırlayan Tarkan, 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus ile milyonluk bir anlaşmaya imza attı.

'Geççek' adı şarkısındaki sözleriyle açık açık milleti galeyana getirmeye çalışan şarkıcı Tarkan bu bölücü şarkısı sonrası ise  Tarkan, 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne satın aldığı iddia edilmiş, ancak kendisi bunu yalanlamıştı.

Yazdığı şarkı sözlerinden bihaber olarak hayatına devam eden şarkıcı Tarkan, şarkı sonrası ise tatil için Maldivler'e gitmiş ve iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın almıştı.

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin  dijital yayın platformu Disney Plus, soldan çarklı şarkıcı Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan platformun hem reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.

Tarkan ve benzeri kafadaki sol görüşlü isimlerin sürekli topluma pompaladığı ekonomi berbat, gelir seviyesi her gün daha da azalıyor algı operasyonlarının tam tersine, eğlence sektöründe Türkiye'de büyük ümitleri olmalı ki, Disney Plus Türkiye'de de 14 Haziran'da faaliyete başlayacak. Türkiye'de 15 tanınmış ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapan Disney Plus, Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ın resmi duyurusunu bu sabah yapan platform bir anlaşmaya daha imza attı.

TARKAN DAHİL BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ANLAŞMA SAĞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi gezici tayfası isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de bir imza daha attı ve Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak. Böylece Tarkan ve benzeri isimlerden oluşan tayfa, Geççek şarkısında istismar ettikleri dar gelirli insanların birkaç yılda kazanabilecekleri parayı, bir saatte almanın yeni yollarını bulmuş olacaklar.

 

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