Geç saatlerde uyuyanlar dikkat! En çok sizi vuruyor

European Heart Journal‘da yayımlanan çalışma için araştırmacılar, gönüllüler tarafından kullanılan kol saati benzeri bir cihaz kullanarak yedi gün boyunca uyku ve uyanma süreleri hakkında veri topladı ve yaklaşık altı yıl boyunca araştırmaya katılan gönüllülerin kalp ve dolaşım sağlığı açısından neler olduğunu takip etti.

İdeal uyku saat 22:00 ya da 23:00

Yetişkinlerin sadece üç binden fazlası kardiyovasküler hastalık geliştirdi. Bu vakaların çoğu ideal olarak belirtilen 22:00 ila 23:00 saatlerinden daha geç veya daha erken yatan kişilerde meydana geldi. Araştırmacılar, kişinin yaşı, kilosu ve kolesterol düzeyleri gibi kalp riskini etkilediği bilinen diğer faktörleri araştırmaya çalıştı ancak neden ve sonuç ilişkilerini kanıtlayamadıklarını vurguladılar.

Araştırmanın yazarı ve Exeter Üniversitesi’nden Dr. David Plans şunları söyledi: “Çalışmamızdan nedensellik sonucuna varamasak da, sonuçlar erken veya geç yatma saatlerinin vücut saatini bozma olasılığının daha yüksek olabileceğini ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.”

Plans, uyumak için en riskli zamanın gece yarısından sonra olduğunu söyledi ve “Çünkü potansiyel olarak vücut saatini sıfırlayan sabah ışığını görme olasılığını azaltabilir” dedi.

'Vücut saatini sıfırlamak gerekir'

İngiliz Kalp Vakfı’nda kıdemli hemşiresi Regina Giblin şunları söyledi:

“Bu büyük araştırma, çoğu insanın kalbini uzun vadede sağlıklı tutması için akşam 22 ila 23 arasında uyumanın tatlı nokta olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu çalışmanın yalnızca bir ilişki gösterebileceğini ve neden-sonuç kanıtlayamadığını hatırlamak önemlidir. Kalp ve dolaşım hastalıkları için bir risk faktörü olarak uyku zamanlaması ve süresi konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Yeterince uyumak genel sağlığımız, kalp ve dolaşım sağlığımız için önemlidir ve çoğu yetişkin gecede yedi ila dokuz saat uyumayı hedeflemelidir.”

Giblin’e göre, “Kalp sağlığını etkileyebilecek tek faktör uyku değil. Yaşam tarzınıza tansiyon ve kolesterol seviyeleri gibi değerlerinizi bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve düzenli egzersiz yapmak, tuz ve alkol alımını azaltmak olarak bakmak da önemlidir. Ve dengeli beslenmek de kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir” dedi.