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Geç kaldığı için babasından korkan çocuk, bakın nerede bulundu

Kars'ın Susuz ilçesindeeve geç kalan ve babasından korktuğu için saklanan 11 yaşındaki çocuk, 8 saatlik arama çalışmasının ardından, traktör römorkun altında uyurken bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 16:29
Geç kaldığı için babasından korkan çocuk, bakın nerede bulundu

Kars'ta, arkadaşlarıyla oyun oynarken eve geç kalan ve babasından korktuğu için saklanan T.B. (11), 8 saatlik arama çalışmasının ardından, traktör römorkun altında uyurken bulundu. T., eve geç kaldığı için babasından korkup saklandığını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde meydana geldi. Gülan ve Muhittin B.'nin oğlu T. B., arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Oğullarının geri dönmemesi üzerine ailesi, T.'nin arkadaşlarıyla konuşup, oğullarını aradı ancak bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından arama çalışması başlattı. T.'yi bulamayan ekipler, gece saatlerinde arama çalışmalarını sonlandırdı.

Ekipler, bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığıbünyesindeki iz takip köpeği "Atak" ile devam etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından, T., traktör römorkunun altında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen T., daha sonra ailesine teslim edildi.

T.B., kaybolmadığını arkadaşları ile oyun oynerken eve geç kaldığını ve bu yüzden babasından korkup saklandığını söyledi. Köye gelen jandarmayı gördüğünde daha çok korktuğunu belirten çocuk, köyde sık sık yer değiştirdiğini ve bir römorkun altında saklanırken uyuyakaldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:29
  1. Kars
  2. Susuz ilçesi
  3. eve geç kalan çocuk
  4. arama çalışmaları

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