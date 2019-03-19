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Gebzeli öğrenciler okullarına bu üst geçit ile güvenle gidecek

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi üzerine inşa edilen Gebze Hünkar Üst Geçiti düzenlenen programla tanıtıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:02
Gebzeli öğrenciler okullarına bu üst geçit ile güvenle gidecek

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi üzerine inşa edilen Gebze Hünkar Üst Geçiti düzenlenen programla tanıtıldı.



Trafiğin yoğun aktığı noktalarda yaya köprüleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi, geçişleri daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde inşa edilen Hünkar Üst Geçidindeki çalışmalar tamamlandı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, üst geçit ile öğrencilerin okullara daha güvenli bir şekilde geçeceğini belirtti.



İstanbul Caddesi ile Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi kesişiminin batısında inşa edilen Hünkar Üst Geçiti tanıtımına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Hünkar Üst Geçiti, öğrenciler için önemli bir geçiş noktası. Artık Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu öğrencileri bu üst geçitten okula rahatça ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Vatandaşlarımız da buradan istedikleri yere güvenli bir şekilde gidebilecekler. Tüm Gebzeli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.



Gebze Hünkar Üst Geçiti 42 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde inşa edildi. Köprü 5.60 metre yüksekliğine sahip. Üst geçitte 2 adet asansör yer alıyor. Köprüde 140 ton yapı çeliği kullanıldı. Köprünün yürüyüş kısmında 255 metrekare cam korkuluk yapıldı. Köprüye aydınlatma için direk ve yer armatürleri yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:02
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