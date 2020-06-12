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Aktüel

Gebze’de dezenfekte çalışmaları

Korona virüs önlemleri kapsamında Gebze’de dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:59:50 -
Gebze’de dezenfekte çalışmaları

Korona virüs önlemleri kapsamında Gebze’de dezenfekte çalışmaları sürüyor.


Korona virüs virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri tarafından ortaklaşa sürdürülen dezenfekte ve temizlik çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan Kur’an kursları ve hafızlık eğitim merkezleri temizlenerek dezenfekte edildi. Veteriner işleri ve temizlik işleri müdürlükleri yetkilileri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında da çalışmaların düzenlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi.

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