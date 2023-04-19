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Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Gebze Teknik Üniversitesi personel alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-19 15:18:00 -
Gebze Teknik Üniversitesi personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversite Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar başvuru evraklarını “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - GEBZE/KOCAELİ” adresine gönderecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0262) 605 11 29, (0262) 605 15 21, (0262) 605 11 27 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

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