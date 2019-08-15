Gebze Teknik Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Temel Bilimler Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinde görevlendirilmek üzere öğretim ve araştırma görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Gebze Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Gebze Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Temel Bilimler Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinde görevlendirilmek üzere öğretim ve araştırma görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Gebze Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Gebze Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi\öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı sınav tarihi Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih Başvuru Tipi : Şahsen\Posta Son Başvuru Tarihi : 03.09.2019 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gtu.edu.tr Ön Değerlendirme Tarihi: 11.09.2019 Sınav Giriş Tarihi : 16.09.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 23.09.2019 İlan detayları için tıklayınız

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