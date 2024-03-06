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Ekonomi Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona gelindi
Ekonomi

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona gelindi

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:00:00 -
Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona gelindi

Kocaeli’de 2018 yılında projesi hazırlanarak yapımına başlanan, ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında çalışmalar devam ediyor.

Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltması hedeflenen metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak, günde 330 bin yolcuya hizmet verilecek. Test sürüşü geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen ve çalışmalarda genel ilerlemenin yüzde 80’e ulaştığı projede, istasyon betonarmesi ve ince işleri devam ediyor. Çift hat olarak toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olacak metronun, Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen metrosu ile entegrasyonu bulunacak. GoA4 sürücüsüz ve yüzde 63 yerli üretim olan araçların imalatları tamamlandı.

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