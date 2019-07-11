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Gebze-Darıca metro hattında istasyon çalışmaları devam ediyor

Darıca metro hattının 3 istasyon ve depo sahası çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
Gebze-Darıca metro hattında istasyon çalışmaları devam ediyor

Darıca metro hattının 3 istasyon ve depo sahası çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Gebze-Darıca metro hattındaki çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Çalışmaları planlanan zamanla birlikte ilerleyen metro inşaatının Adliye, Mutlukent ve Gebze Kent Meydanı istasyonlarıyla OSB bölgesindeki depo sahasında kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir ekipleri, tüm istasyonlardaki altyapı çalışmaları kapsamında; fiber hat, doğalgaz, elektrik, mobese, yağmur ve atık su deplaselerini tamamladı.


Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli hizmetlerinden olan Gebze-Darıca metro çalışmaları, 4 noktadan devam ediyor. Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleşen çalışmalar kapsamında zemini sağlamlaştırmak için kullanılan 284 adet fore kazık ile deprem ve diğer yükleme kombinasyonları esnasında yapıyı daha güvenli kılacak başlık imalatları tamamlandı. Elektrik, doğalgaz, fiber hat, içme suyu ve atık su deplaselerinin de sona erdiği alanda kuşak kirişi, göğüsleme kirişi, ankraj ve istasyon kazı çalışmaları devam ediyor.


İstasyon yapımı devam eden Adliye Sarayı, altyapı deplaseleri kapsamında fiber hat, doğalgaz, elektrik, mobese, yağmur ve atık su deplaseleri tamamlandı. İstasyon bölgesinde 186 adet fore kazık imalatı tamamlanırken makas bölgesinde 93 adet fore kazığın 71 adedi tamamlandı. İstasyon bölgesinde imalatı biten fore kazık başları kırımı devam ediyor.


İnşaatı devam eden Mutlukent istasyonunda kazı destek sisteminin parçası olarak projelendirilen kuşak kirişleri tüm akslarda tamamlanarak perde beton imalatlarına devam ediliyor. Çapa başı üzerinden çıkarılan gerilme kuvvetini köprüye aktarma ve köprüyü yere yapıştırılarak sıkılaştırmasını sağlayan bin 404 ankrajın 763 tanesi imal edildi. Bu güne kadar yapılan hafriyat miktarının da 64 bin 700 metreküp olarak belirtildi.


Depo yapısı 12 numaralı OSB İstasyonu sonra gelen metro hattının sonunda trenlerinin depolanması ve bakımının yapılması bakım atölyelerinin bulunduğu yapı olarak tasarlanan depo sahasının da çalışmalarına başlandı. İnşaatı devam eden depo sahasında, kazı ve patlatma işleri 24 saat devam ediyor.Şev stabilizasyon sürecinin de ilerlediği alanda bu güne kadar depo sahası kazısı için yapılacak 875 bin metreküplük kazının 400 bin metreküplük kısmı tamamlandı. Ayrıca 150 bin metreküplük dolgu işlerine de yakında başlanacak.


Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme metroların cazibesini artırıyor.Bu nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze- Darıca hattında da uygulanacak. Yüksek teknolojili, sürücüsüz, ekonomik, güvenli, esnek, geliştirebilir olarak tasarlanan Gebze OSB – Darıca Sahil Hattı 15.6 km uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan hattın tamamı yerin altından geçiyor. Gebze OSB – Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
  1. doğa

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