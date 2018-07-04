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Gebelikte oluşan cilt lekeleri nasıl geçer?

Anne adayının gebelik döneminini 9 aylık kısa bir süreç olarak görüp yaşadığı değişiklikleri önemsemezse vücutta ve ciltte birçok değişim meydana gelir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:41
Gebelikte oluşan cilt lekeleri nasıl geçer?

CİLT LEKELERİ NASIL GEÇER?

Bir bardak sütün içine birkaç damla limon damlatarak sütün kesilmesini sağlayın. Daha sonra bu kesilmiş sütle cildinizi temizleyin. Bir pamuk yardımıyla kesilmiş sütü cildinize sürün. Özellikle lekelerin üzerine yoğunlaşın. Bu şekilde yarım saat bekleyin. Sürenin bitiminde cildinizi ılık suyla yıkayın.

Sirke, cildinizde oluşan lekeler için oldukça etkilidir. Elma sirkesini cilt lekeleriniz üzerinde kullanabilirsiniz. Elma sirkesini bir miktar yulaf ezmesiyle karıştırarak cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Süt ve hardal ikilisi cilt lekeleri için müthiş bir formüldür. İkisini karıştırarak gece yatmadan önce lekelerin üzerine sürün. Sabaha kadar cildinizi yıkamayın. Sabah ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Tek başına limon suyu cilt lekelerini açmaya yardımcı olur. Lekelerin üzerine limon suyu sürebilirsiniz.

Hint yağı cilt lekeleri için iyi bir tercih olacaktır. Hint yağını E Vitamini ile karıştırarak geceleri lekelerin üzerine yoğunlaşarak sürün. Sabaha yıkayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:41
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