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Gebelikte kalsiyum alımının faydaları nelerdir?

Kalsiyum vücudun birçok işlevinde gereksinim duyulan ve vücutta en fazla bulunan minerallerden biridir.

07 Ağustos 2018 Salı 13:24
Gebelikte kalsiyum alımının faydaları nelerdir?

Kanın pıhtılaşmasının sağlanmasına yardımcıdır.

Kasların kontraksiyonunda yani kaslardaki kasılıp gevşeme hareketinin sağlanması için gereklidir.

Sinir sitemindeki iletilerin birbirine aktarımı için gereklidir.

Hücre duvarının geçirgenliğinin sağlanması ve hücreye madde giriş çıkışının yapılmasında önemlidir.

Bazı enzimlerin aktivasyonunun sağlanması için gereklidir.

Kalsiyumun vücutta birçok görevi olduğundan dolayı hamilelik döneminde kalsiyum alımı oldukça önemlidir. Gebelik süresince gebeliğin 3. trimesterinde (hamileliğin son 3 ayı) daha fazla olmak üzere fetüs anneden yaklaşık 25-30 gram kalsiyum alır.

Fetüs aldığı kalsiyumu yukarıda bahsedildiği gibi vücudunda gerçekleşen olaylar için kullanır. Gebelikte kalsiyum alımının önemli olması ise annenin fetüse kalsiyumu her koşulda sağlamasıdır.

Annenin kalsiyum depolarında eksik olsa bile kemiklerindeki kalsiyumu kanına aktarıp yine de fetüse verecektir. Eğer anne böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa gelecek yaşantısında çeşitli hastalıklara yatkınlığı daha da artacaktır.

Özellikle ileri yaşlarda osteoporoz yaşama olasılığı artış gösterecektir. Ayrıca hamilelik süresi boyunca yeterli kalsiyum alımı preeklamsi (yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein bulunmasına bağlı olarak teşhis edilen gebelik zehirlenmesi olarak bilinen bir hastalık) riskini azaltacaktır.

Daha kendi gelişimini tamamlamamış anne adaylarında ise yetersiz kalsiyum alımı gelişimlerin tehlikeye sokacaktır.

Günlük kalsiyum gereksinmesi normal insanlar için 800 mg olarak önerilmektedir. Hamile ve emzikli bayanların kalsiyum ihtiyacı arttığı için bu kişelere önerilen miktar 1200 miligrama çıkarılmaktadır.

Mineralin fazla alımının çeşitli toksik etkileri vardır. Bu sebeple kalsiyum desteği kullanan hamile bayanların bu desteği doktor kontrolünde almaları önerilir.

Mineralin en zengin kaynakları süt ve süt ürünleridir. (yoğurt, peynir, kefir...) Diğer zengin kaynaklar ise yumurta, kurubaklagiller, kuru yemişler, tahıllar ve yeşil yapraklı sebzelerdir.

1 su bardağı sütün kalsiyum değeri; 300 mg

1 kase yoğurdun kalsiyum değeri; 300-400 mg 'dır.

Hamileliğiniz süresince yeterli kalsiyum almak istiyorsanız günde en azından bu besinlerde 3 porsiyon tüketmeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:24
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