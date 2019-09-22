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Gebeler keten tohumu yiyebilir mi? Emziren anneler keten tohumu tüketebilir mi?

Keten tohumu sağlık için son derece faydalı tohumlardan biridir. Ancak birçok kadın keten tohumunu gebelik döneminde tüketip tüketemeyeceklerini merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Gebeler keten tohumu yiyebilir mi?” sorusunun yanıtı.

22 Eylül 2019 Pazar 18:01
Gebeler keten tohumu yiyebilir mi? Emziren anneler keten tohumu tüketebilir mi?

Keten tohumu sağlık için son derece faydalı tohumlardan biridir. Ancak birçok kadın keten tohumunu gebelik döneminde tüketip tüketemeyeceklerini merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Gebeler keten tohumu yiyebilir mi?” sorusunun yanıtı.

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumu iyi bir omega-3 kaynağıdır. Bu nedenle keten tohumu kalp ve beyin sağlığı için son derece kıymetlidir.

Yapılan bilimsel çalışmalar keten tohumunun bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Keten tohumu iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle sindirim sistemini düzenler.

Keten tohumu ölçülü ve düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeler.

Bu leziz tohum aynı zamanda kan şekerini düzenler.

Keten tohumu uzun süreli tokluk hissi verdiği için kilo vermeye yardım eder.

Gebeler keten tohumu yiyebilir mi?

Keten tohumu sağlıklı bir ürün olsa da uzmanlar gebelik sürecinde tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar keten tohumunun fetüsü olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur.

Emziren anneler keten tohumu tüketebilir mi?

Keten tohumu hormonel değişimlere yol açabileceği için emzirme döneminde de tüketilmemesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 18:01
  1. Gebeler keten tohumu yiyebilir mi?
  2. Emziren anneler keten tohumu tüketebilir mi?
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  4. Keten Tohumu
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